Uykuya değer katan ne varsa hepsi İDAŞ’ta

Geçtiğimiz Temmuz ayında başlayan İdaş – Özcan Deniz işbirliği ikinci reklam filminde bu kez yepyeni bir teknolojiyi tanıtarak devam ediyor. Türkiye’de sadece İdaş’ın ürettiği Mira Coil teknolojisi Özcan Deniz’in sunumu ile tüketici karşısına çıkıyor.Reklam filmi son dönemde yatak sektöründe yaşanan karışıklığı konu alıyor ve bu karışıklığı ortadan kaldırıp, etkili bir çözüm sunuyor. Son dönemde her bir problem için bir yatak önerisi ile dolu olan sektör, insana ister istemez şu soruyu sorduruyor: Benim evimde kaç tane yatak olabilir ki? Özcan Deniz de reklam filminde tam olarak bu noktadan yola çıkıyor. Stres atmak, dinç olmak ya da başka beklentilerimizin her biri için ayrı ayrı yatak mı alacağız?Çözüm tam bu noktada devreye geliyor. Mira Coil’in içindeki kesintisiz yay sisteminin, farklı vücut ağırlıklarına uyum sağlayarak, ideal omurga desteği ile kesintisiz uyku sunması, aslında sağlıklı uyunan bir uyku ile her beklentimizi karşılayabileceğimizi açıkça gözler önüne seriyor.İdaş’ın kullanıcılar tarafından en çok tavsiye edilen yatak olması boşuna değil. Bu bilgi reklam filminde de veriliyor. Anlaşılan İdaş ve Özcan Deniz iş birliği daha nice yenilikler sunacak. Tüketicinin de takdiri ve onayı ile önümüzdeki dönemde yepyeni ürünler ve kampanyalar göreceğiz.