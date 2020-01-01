Günlük hayatımızda elektromanyetik ve eloktrostatik radyasyon oluşturan ve sayıları gittikçe artan farklı kaynaklar ile kuşatılmış durumdayız. Cep telefonları, televizyonlar, mikrodalga fırınlar, buzdolapları, bilgisayarlar, vb pek çok ev aleti evimizin içinde; baz istasyonları, tren veya metro gibi ulaşım araçları, elektrik nakil hatları evlerimizin çevresinde bizi kuşatan Elektronik ve manyetik alan kirliliği yapan kaynaklardır. Bu kirlilik birikimi arttıkça olumsuz etkileri de artar ve sağlığımızı bozar.●Yorgunluk ●Uyku bozuklukları ●Duyma bozukluğu ●Görme bozuklukları●Baş dönmesi ●Bulantı hissi ●Karamsarlık ●Sinirlilik ●Baş ağrısıİdaş için özel tasarlanmış ve tekstil araştırma enstitüsü Aitex® tarafından sertifikalandırılmış olan çok katmanlıhibrid kumaş yapısıyla elektromanyetik ve elektrostatik kirliliklere karşı bir bariyer oluştururken, yine yapısında bulunan doğalkristallerinin vücut ısımız ve hareketlerimiz ile aktive olmasıyla negatif iyonları toplayarak stres ile savaşır ve patentli topraklama sistemiyle doğada çıplak ayakla yürür gibi manyetik ve statik elektrik kirliliğinin etkin olarak boşaltılmasını sağlar. Bütün bu tamamlayıcı etkiler uyku kalitemizin artmasına, dinlenmiş ve tam enerjik olarak uyanmamıza, bağışıklık sistemimizin güçlenmesine yardımcı olur.