KIŞ DEĞİŞTİRME KAMPANYASI

Kampanya ürünleri üretim ve stok imkanlarıyla sınırlıdır.



Başlık, baza, karyola, set ve mobilya kategorilerinde fiyatlar standart kumaş askısı dahilinde olup, alternatif döşeme seçenekleri için satış noktasına başvurabilirsiniz.



IDAŞ ürünlerin görünüm ve özelliklerinde önceden belirtmeksizin değişiklik yapma hakkına sahiptir. IDAŞ web sitesinde yer alan fiyatları haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir. Baskı ve tipografik hatalardan kaynaklanan yanlışlıklar IDAŞ için bağlayıcı değildir.



Fiyatlar tavsiye edilen perakende satış fiyatları olup TL cinsindendir. Fiyatlara yatak, baza, baslık, karyola, mobilya, beyaz tekstil ve renkli tekstil ürün gruplarında % 8 KDV dahildir.



12 Ay vadeli alımlarda uygulanan taksit seçeneği anlaşmalı Yapı Kredi World Kart için geçerlidir. Alternatif kart seçeneklerine vade uygulaması için ilgili satış noktalarından bilgi alınabilir.

Evinizdeki yatak, baza ve başlıklar net %50 iskonto ile yenileniyor.Değiştirme kampanyası 1-31 Aralık 2020 tarihleri arasında geçerlidir.