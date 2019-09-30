Tüm Yatak, Başlık, Baza ve SetlerdeNet %30’a ek 1.285TL’ye varan indirim!Markası ne olursa olsun eski yatak, baza ve başlığınızı evinizden alıyor, yepyeni bir İdaş Starı ile değiştiriyoruz.



Ağustos Değiştirme Kampanyası: 1 Ağustos – 30 Eylül 2019 tarihleri arasında geçerlidir. Tüm yatak modellerinde (bebek yatakları dahil), başlık, baza ve setlerde liste fiyatı üzerinden net %30 indirim uygulanır. Müşteri teslimat adresinden alınacak ürünü olduğunu taahhüt etmesi ve alışveriş esnasında satış danışmanına bildirilmesi durumunda peşin fiyata ilave net %15 indirim hakkı kazanır. Değişim yapılacak ürünler, alınacak ürünler ile aynı ürün grubuna ait olmalıdır.



Liste fiyatı üzerinden diğer ürün grupları yatak pedleri ve beyaz tekstil ürünlerinde net %50, mobilyalarda net %40, nevresim modellerinde net %30 indirim uygulanır.

Kampanya ürünleri, üretim ve stok imkanları ile sınırlıdır. Başlık, baza, set, mobilya kategorilerinde fiyatlar standart kumaş askısı dahilinde olup alternatif döşeme seçenekleri için satış noktasına başvurabilirsiniz.



İDAŞ, ürünlerin görünüm ve özelliklerinde önceden belirtmeksizin değişiklik yapma hakkına sahiptir. İDAŞ, web sitesinde yer alan fiyatları haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir. Baskı ve tipografik hatalardan kaynaklanan yanlışlıklar İDAŞ için bağlayıcı değildir. Fiyatlar, tavsiye edilen perakende satış fiyatı olup TL cinsindendir. Fiyatlara yatak, yatak pedleri, başlık, baza, set ve mobilyalarda %18, beyaz tekstil ve renkli tekstil ürün gruplarında %8 KDV dahildir.



*12 ay vadeli alımlarda uygulanan taksit seçeneği anlaşmalı Yapı Kredi World Kart için geçerlidir. Alternatif kart seçeneklerine vade uygulaması ve 18 taksit seçenekleri için ilgili satış noktasından bilgi alınabilir.