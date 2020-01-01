AŞKLA UYUYUN AŞKLA UYANIN

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Aşkla Uyuyun Aşkla Uyanın Kampanyası: Bebek yatakları dahil tüm yataklarda, başlık, baza, set, mobilya ve tamamlayıcı ürünlerde net %40, beyaz tekstil ve yatak pedleri gruplarında %50, nevresimlerde ise net %30 indirim, 11 Şubat - 29 Şubat 2020 tarihleri arasında geçerlidir. KDV oranında indirim seçili ürünlerde geçerlidir ve yatak, başlık, set, yatak pedi ürün gruplarında peşin fiyatına ek %18, tekstil grubunda %8 indirim uygulanır. Tüm alışverişlerde nakit alımlarda %7 ekstra indirim hakkı kazanılır. Kampanya ürünleri, üretim ve stok imkanları ile sınırlıdır.



Başlık, baza, set, mobilya kategorilerinde fiyatlar standart kumaş askısı dahilinde olup, alternatif döşeme seçenekleri için satış noktasına başvurabilirsiniz. İDAŞ, ürünlerin görünüm ve özelliklerinde önceden belirtmeksizin değişiklik yapma hakkına sahiptir. İDAŞ, web sitesinde yer alan fiyatları haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir. Baskı ve tipografik hatalardan kaynaklanan yanlışlıklar, İDAŞ için bağlayıcı değildir. Fiyatlar, tavsiye edilen perakende satış fiyatı olup TL cinsindendir. Fiyatlara yatak, yatak pedleri, başlık, baza, set ve mobilyalarda %18, beyaz tekstil ve renkli tekstil ürün gruplarında %8 KDV dahildir.

*12 ay vadeli alımlarda uygulanan taksit seçeneği anlaşmalı Yapı Kredi World Kart için geçerlidir. Alternatif kart seçeneklerine vade uygulaması ve 18 taksit seçenekleri için ilgili satış noktasından bilgi alınabilir.