Uyku parmak izi gibidir ve her bireyin uyku mimarisi farklı özelliklere sahiptir.

Yaşantımızın yaklaşık 1/3’ lik kısmını oluşturan uyku tüm canlıların hem bilişsel hem de fiziksel yenilenmesi için gerekli olan olmazsa olmaz fizyolojik bir süreçtir. Uyku sırasında her an geri döndürülebilecek seviyede bir bilinç kaybı ve tüm istemli kaslarımızda neredeyse sıfıra yakın tonus kaybı gözlenir.



Uyku parmak izi gib..