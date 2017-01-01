Uykunun Starı İDAŞ’ reklam filmimiz yayında. .
Özcan Deniz, İdaş için Hem Başrolde Hem Yönetmen Koltuğu’nda!.
Yatak üretimi yapan ve sektörde 52'inci yaşını kutlayan İdaş, yeni showroomunu açtı. .
İDAŞ, ANKARA’NIN EN BÜYÜK SHOWROOMUNU AÇTI..
Yeni Reklam Filmimiz Yayında.
Yaşantımızın yaklaşık 1/3’ lik kısmını oluşturan uyku tüm canlıların hem bilişsel hem de fiziksel yenilenmesi için gerekli olan olmazsa olmaz fizyolojik bir süreçtir. Uyku sırasında her an geri döndürülebilecek seviyede bir bilinç kaybı ve tüm istemli kaslarımızda neredeyse sıfıra yakın tonus kaybı gözlenir.
Uyku parmak izi gib..